Mercato - Liverpool/Chelsea/Manchester United : Et la meilleure recrue 2019 en Angleterre est…

Publié le 31 décembre 2019 à 5h30 par A.M.

Encore une fois, la Premier League aura dépensé sans compter l'été dernier avec plus d'un milliard d'euros dilapidés sur le marché des transferts. Et parmi les recrues se cachent quelques jolis coups.

De Nicolas Pépé (Arsenal) à Rodri (Manchester City) en passant par Harry Maguire (Manchester United) ou encore Tanguy Ndombélé (Tottenham), Joelinton (Newcastle), Wesley (Aston Villa), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United) et Giovani Lo Celso, la Premier League a une nouvelle fois animé le précédent mercato estival... avec plus ou moins de réussite. Toutefois, certains joueurs ont répondu présents et justifié l'investissement.

Chelsea, le gros mercato sans recruter