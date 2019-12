Foot - Mercato

Mercato - OM/PSG/ASSE : Les principaux joueurs de L1 en fin de contrat…

Publié le 30 décembre 2019 à 21h45 par T.M.

Avec l’ouverture du mercato hivernal, les clubs peuvent désormais discuter avec les joueurs dont le contrat expirera à la fin de la saison. Et en Ligue 1, ils sont plusieurs à être dans ce cas-là.

A partir du 1er janvier, les clubs peuvent donc recruter de nouveaux joueurs pour cette seconde partie de saison. Mais certaines équipes préparent également la saison prochaine. Avec l’ouverture du marché hivernal, il est ainsi possible d’entamer des négociations avec les joueurs en fin de contrat afin de trouver un accord pour une arrivée durant l’été. L’occasion de dénicher certaines affaires en attirant de bons joueurs à un moindre coût.

De nombreux départs au PSG ?

Et c’est du côté du PSG que l’on retrouve le plus de joueurs en fin de contrat. C’est ainsi le cas avec Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Thiago Silva ou encore Eric Maxim Choupo-Moting. Si pour certains le départ semble déjà acté, pour d’autres, une prolongation est encore possible. Il faudra donc se mettre d’accord avec Leonardo. Ailleurs en Ligue 1, d’autres joueurs sont dans la même situation. C’est le cas à l’ASSE avec Yohan Cabaye, à l’OGC Nice avec Walter Benitez ou encore à l’OM avec Isaac Lihadji, actuellement courtisé par les plus grands clubs européens.