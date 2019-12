Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang bientôt aux côtés de Messi ?

Publié le 31 décembre 2019 à 2h00 par A.C.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien connaitre un nouveau championnat au cours des prochains mois.

Ce n'est pas vraiment la joie pour Pierre-Emerick Aubameyang en Angleterre. La saison d'Arsenal est en effet bien compromise et cela a couté le poste d'entraineur à Unai Emery. Le problème c'est que Mikel Arteta est arrivé, mais rien ne semble avoir changé. Les Gunners ont en effet fait match nul face à Bournemouth (1-1) et on perdu dans le derby face à Chelsea (1-2). Une situation qui pourrait pousser l'ancien de l'ASSE à aller voir ailleurs ?

Le Barça garde un oeil sur Aubameyang