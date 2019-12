Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le scénario idéal pour le mercato serait...

Publié le 31 décembre 2019 à 0h30 par A.M.

Malgré un effectif impressionnant tant quantitativement que qualitativement, le PSG pourrait effectuer certaines retouches au sein de son effectif cet hiver.

« Ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet. Et après, il y a une autre chose. C'est très positif qu'en cinq mois, il soit possible de faire jouer en Ligue 1 deux petits jeunes. Aouchiche et Kouassi, et cela fait beaucoup de plaisir. Honnêtement, je pense que ce sont deux joueurs qui vont compléter le groupe même au niveau de leurs qualités qu'ils ont . » Bien qu'il ait annoncé que le mercato serait globalement calme du côté du PSG, une ou deux recrues ne sont pas à exclure cet hiver pour Leonardo.

Le PSG veut un latéral et un milieu

Et dans l'idéal, Leonardo souhaiterait renforcer deux postes en priorité, à savoir le milieu de terrain et les latéraux. Le PSG souhaiterait disposer d'un joueur de plus dans l'entrejeu, tandis que dans les couloirs de la défense, l'idée serait de dénicher un joueur capable d'assurer le rôle de doublure de Juan Bernat à gauche, et de titulaire à droite, Thomas Meunier ne donnant pas satisfaction. Autrement dit, le PSG devrait tout de même bouger cet hiver.