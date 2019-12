Foot - Mercato

Mercato : PSG, OM, OL, ASSE… Et la meilleure recrue de la Ligue 1 est…

Publié le 31 décembre 2019 à 0h00 par G.d.S.S.

Alors que la Ligue 1 a accueilli de nouveaux visages lors du dernier mercato estival, une recrue a particulièrement attiré les regards en cette première moitié de saison : Wissam Ben Yedder de l’AS Monaco.

Mauro Icardi (PSG), Victor Osimhen (LOSC), Dario Benedetto (OM), Islam Slimani (AS Monaco)… C’est un fait, certaines recrues du dernier mercato estival ont eu un apport immédiat sur leurs nouveaux clubs, et elles ont brillé pour leur première expérience en Ligue 1 sous leurs nouvelles couleurs. Toutefois, en devant dégager un seul de ses renforts estivaux pour le placer au-dessus des autres, notre choix s’est assez logiquement porté vers Wissam Ben Yedder.

Ben Yedder, l’homme qui affole la L1

L’international français, qui a été recruté par l’AS Monaco en provenance du FC Séville l’été dernier pour 40M€, occupe la tête du classement des buteurs de Ligue 1 à mi-saison avec 13 réalisations au compteur. Son impact sur le secteur offensif de l’AS Monaco a été immédiat, et Ben Yedder vit probablement, à 29 ans, la meilleure saison de sa carrière sur le Rocher. Avec en ligne de mire l’Euro 2020 avec l’équipe de France l’été prochain…