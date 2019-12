Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un transfert légendaire pour Mbappé ?

Publié le 30 décembre 2019 à 3h00 par A.M.

Encore une fois d'une excellente première partie de saison, Kylian Mbppé continue d'alimenter les rumeurs de transferts et pourrait bien prochainement devenir le joueur le plus cher de l'histoire.

Recruté pour 180M€ durant l'été 2017, Kylian Mbappé n'en finit plus d'impressionner et de continuer à progresser. Au point d'être au coeur du projet du PSG où Leonardo souhaite le prolonger le plus rapidement possible afin d'en faire la grande star du club. Mais l'attaquant champion du monde ne manque pas sollicitations et se retrouve déjà au coeur de nombreuses spéculations pour son avenir puisque le Real Madrid rêve d'en faire son futur galactique.

Mbappé, bientôt le joueur le plus cher de l'histoire ?