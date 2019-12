Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De Sciglio en passe de filer sous le nez de Leonardo ?

Publié le 29 décembre 2019 à 1h45 par La rédaction

Alors que le PSG serait intéressé par Mattia De Sciglio, la Juventus étudierait la possibilité d’échanger le défenseur italien contre le joueur du Napoli Elseid Hysaj.

Le PSG ne perdrait pas de vue Mattia De Sciglio. Le défenseur de la Juventus susciterait toujours l’intérêt de Leonardo qui souhaiterait s’attacher les services de l’Italien cet hiver. Et selon les dernières informations de la presse transalpine, Mattia De Sciglio pourrait faire l’objet d’un échange. Comme l’annonce le Corriere dello Sport ce samedi, le PSG envisagerait de proposer Leandro Paredes à la Juventus en échange d’Emre Can, mais aussi de Mattia De Sciglio. Mais le club de la Vieille Dame se montrerait réticent concernant cette opération et explorerait d’autres pistes pour se séparer de son défenseur.

Mattia De Sciglio pourrait faire l’objet d’un échange… avec Hysaj