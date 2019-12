Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enfin fixé pour pour De Sciglio !

Publié le 30 décembre 2019 à 1h15 par A.C.

Du côté de la Juventus on ne semble pas totalement opposés à un départ de Mattia De Sciglio vers le Paris Saint-Germain.

Les priorités de Leonardo pour ce mercato hivernal sont au nombre de deux. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite en effet offrir à Thomas Tuchel un milieu défensif et un latéral droit... et il pourrait les trouver tous les deux à la Juventus ! Alors qu'un échange entre Emre Can et Leandro Paredes se précise, l'homme fort du PSG ne lâche rien pour Mattia De Sciglio, qu'il a d'ailleurs déjà approché cet été.

La Juve relance le PSG pour Meunier !