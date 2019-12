Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo refroidi pour ce crack brésilien ?

Publié le 29 décembre 2019 à 21h45 par A.C.

Leonardo aurait freiné des deux pieds dans la course à Lucas Paqueta, milieu polyvalent du Milan AC, qu'il souhaiterait attirer au Paris Saint-Germain.

Il y a un an, Leonardo réalisait un très joli coup en bouclant l'arrivée de Lucas Paqueta au Milan AC, en provenance de Flamengo. Désormais, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite arracher le milieu polyvalent à son ancien club. La presse italienne a évoqué depuis plusieurs semaines des discussions entre l'homme fort du PSG et les dirigeants milanais et l'international brésilien ne serait pas insensible aux sirènes parisiennes.

Le Milan AC trop gourmand pour Leonardo