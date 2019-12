Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens qui valide le départ de Paredes !

Publié le 30 décembre 2019 à 0h45 par B.C.

Alors que Leandro Paredes pourrait être utilisé par Leonardo pour récupérer Emre Can en échange, Simone Rovera , journaliste à RMC, affirme de son côté que Maurizio Sarri apprécie fortement l'international argentin.

Leandro Paredes va-t-il quitter le PSG au moment où il semble au top de sa forme ? Cela serait une possibilité aux yeux de Leonardo, qui n'écarterait pas la possibilité d'envoyer l'international argentin vers la Juventus afin de récupérer en échange Emre Can. D'ailleurs, le Corriere dello Sport annonce ce dimanche que Paredes serait même l'une des priorités du club turinois, et Maurizio Sarri ne serait pas étranger à cet intérêt si l'on en croit Simone Rovera, correspondant de RMC en Italie, qui assure de son côté que l'échange Paredes-Can est une réelle possibilité.

« Sarri voulait déjà Paredes l’hiver dernier à Chelsea »