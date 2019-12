Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe pour le premier gros coup hivernal de Leonardo !

Publié le 29 décembre 2019 à 23h15 par A.C.

Leonardo devrait bel et bien boucler un gros coup lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Cet hiver, Leonardo souhaite offrir un milieu défensif à Thomas Tuchel et une piste semble se préciser. Il s'agit de celle menant à Emre Can, déjà approché par le directeur sportif du Paris Saint-Germain cet été. L'Allemand ne serait pas insensible aux sirènes du PSG et la presse italienne évoque depuis plusieurs semaines déjà un échange avec Leandro Paredes, qui a pourtant réalisé des belles prestations avec les Parisiens récemment.

Ça avance doucement mais surement pour l'échange Can-Paredes