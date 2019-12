Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador étranger place ses pions pour Paredes !

Publié le 29 décembre 2019 à 8h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ au PSG, Leandro Paredes serait l’une des cibles prioritaires de la Juventus pour ce mercato hivernal.

Les prochaines semaines s’annoncent intenses sur le marché des transferts entre la Juventus et le PSG ! Le directeur sportif parisien Leonardo ciblerait plusieurs joueurs du club bianconero comme Emre Can et Mattia De Sciglio, qu’il souhaiterait attirer au Parc des Princes depuis l’été dernier. Et dans l’autre sens, son homologue turinois Fabio Paratici voudrait piocher au PSG avec Thomas Meunier et Leandro Paredes. Et le milieu de terrain argentin semble effectivement se diriger la sortie…

Paredes sur la short-list prioritaire de la Juventus ?