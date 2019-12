Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Thomas Meunier déjà trouvé ?

Publié le 29 décembre 2019 à 9h15 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin avec le PSG, Thomas Meunier serait l'une des cibles prioritaires de la Juventus pour ce mercato de janvier.

L'axe Juventus-PSG semble fonctionner à plein régime dans l'optique du mercato hivernal. Les deux clubs négocieraient actuellement un échange entre deux joueurs pas forcement essentiels dans leurs effectifs respectifs : Leandro Paredes et Emre Can. Mais ce dossier n'est pas l'unique sujet de discussion en ce moment entre le PSG et la Juventus, puisque le club italien semble déterminé à recruter un autre joueur de Thomas Tuchel cet hiver.

Meunier priorité de la Juve ?