Mercato - Barcelone : Un départ imminent pour Vidal ? La réponse !

Publié le 29 décembre 2019 à 7h30 par T.M.

Entre Arturo Vidal et le FC Barcelone, la guerre semble plus que jamais déclarée. De quoi le pousser un peu plus vers la porte de sortie ?

A l’approche du mercato hivernal, l’avenir d’Arturo Vidal animait de nombreuses rumeurs. A la recherche de temps de jeu, le Chilien était annoncé loin du FC Barcelone, en particulier à l’Inter Milan. Mais ces dernières heures, le milieu de terrain s’est retrouvé au centre d’une affaire puisqu’il est entré en conflit avec le club catalan puisque Vidal demande des bonus non payés. Une polémique qui pourrait un peu plus acter le divorce entre les deux parties, mais cela serait loin d’être le cas.

Le Barça tient à Vidal