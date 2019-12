Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar aurait joué un rôle important pour l'avenir de Suarez !

Publié le 31 décembre 2019 à 17h00 par B.C.

L'été dernier, Luis Suarez aurait reçu une grosse proposition en provenance de Chine. Néanmoins, l'international uruguayen a décliné cette offre, notamment en raison de Neymar. Explications.

Alors qu'il fêtera ses 33 ans dans moins d'un mois, de sérieuses questions apparaissent concernant l'avenir de Luis Suarez. En effet, le FC Barcelone serait déjà la recherche de son successeur alors que l'attaquant uruguayen a laissé entendre ce mercredi qu'il pourrait finalement prolonger son aventure en Catalogne. Luis Suarez ne semble donc pas près de quitter le Barça, et un fait majeur survenu l'été dernier illustre bien cela.

Suarez ne voulait pas passer à côté du retour de Neymar