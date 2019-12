Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet programmée pour le départ de Todibo !

Publié le 31 décembre 2019 à 10h00 par B.C.

Annoncé sur le départ cet hiver, Jean-Clair Todibo souhaiterait s'entretenir avec sa direction avec de prendre sa décision.

Recruté l'hiver dernier par le Barça, Jean-Clair Todibo espérait surement mieux pour sa première année en Catalogne. En effet, le défenseur de 19 ans n'a porté qu'à cinq reprises le maillot barcelonais et son départ est attendu cet hiver. Les Blaugrana souhaiteraient se séparer du Français en janvier afin que le joueur poursuive sa progression dans un autre club, avant d'éventuellement revenir au FC Barcelone. Cependant, la volonté de Jean-Clair Todibo serait différente.

Todibo veut rencontrer sa direction