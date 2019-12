Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu pourrait bien tenter un gros coup avec Thierry Henry !

Publié le 31 décembre 2019 à 15h00 par B.C.

Alors qu'Ernesto Valverde n'est pas assuré d'être reconduit à la tête du FC Barcelone l'été prochain, Thierry Henry serait vu comme un candidat crédible à sa succession. Explications.

Nommé à la tête du FC Barcelone en 2017, Ernesto Valverde est loin de faire l'unanimité en Catalogne. En effet, l'entraîneur de 55 ans ne s'est guère illustré en Ligue des Champions avec deux éliminations surprises face à l'AS Rome puis Liverpool et ne propose pas un fond de jeu très séduisant. Ainsi, la direction serait en pleine réflexion quant à son avenir et commencerait à identifier les entraîneurs susceptibles de prendre sa succession. Ce lundi, Sport révélait notamment que Thierry Henry avait les faveurs du FC Barcelone. Il faut dire que l'ancien international français coche toutes les cases pour devenir le nouvel homme fort du club culé...

Thierry Henry, un profil qui plaît au Barça