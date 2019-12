Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre pour Paredes ?

Publié le 31 décembre 2019 à 12h30 par A.C.

Leandro Paredes, annoncé proche d'un départ du Paris Saint-Germain, pourrait voir son avenir prendre une nouvelle tournure au cours des prochains jours.

Ces dernières semaines, Leandro Paredes a livré des prestations plutôt satisfaisantes, mais pourrait tout de même quitter le Paris Saint-Germain. La presse italienne annonce en effet des négociations avancées entre Leonardo et la Juventus, portant sur un échange entre l'Argentin et Emre Can, qui joue peu à Turin. Des désaccords subsisteraient toujours entre le PSG et les octuples champion d'Italie, où Maurizio Sarri appréciérait particulièrement le profil de Paredes.

La Juventus pourrait jouer un mauvais tour à Paredes !