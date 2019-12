Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de théâtre se confirme pour Cavani !

Publié le 31 décembre 2019 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 31 décembre 2019 à 9h31

Alors qu'il serait tombé avec l'Atlético de Madrid, Edinson Cavani ne devrait toutefois pas rejoindre les Colchoneros cet hiver et attendre la fin de son contrat en juin prochain.

Edinson Cavani vit probablement ses derniers mois dans la peau d'un joueur du Paris Saint-Germain. Mais vit-il ses derniers joueurs en tant que Parisien ? La question a le mérite d'être posée puisque Sky Sport révélait récemment l'existence d'un accord entre le Matador et l'Atlético de Madrid. Et alors que les Colchoneros connaissent des problèmes dans leur secteur offensif, ils pourraient bien tenter de s'offrir le meilleur buteur de l'histoire du PSG dès cet hiver et ne pas attendre le mois juin date à laquelle le contrat d'Edinson Cavani prend fin. Toutefois, ces dernières heures, les plans madrilènes auraient clairement changé.

L'Atlético attendra l'été prochain pour Cavani