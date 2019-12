Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup programmé avec... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 31 décembre 2019 à 9h30 par A.C.

Cristiano Ronaldo, sous contrat avec le Juventus jusqu'en 2022, pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain en cas de départ de Neymar.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a bien failli perdre Neymar. Ce dernier était déterminé à rejoindre le FC Barcelone, mais finalement aucun accord n'a été trouvé. Avec ce long feuilleton estival, certains se sont demandés qui pourrait venir pallier un départ du Brésilien du PSG et la piste menant à Cristiano Ronaldo a paru une évidence. Le quintuple Ballon d'Or portugais est une cible de longue date du PSG et la Juventus semble être une boutique beaucoup plus accessible que ne l'était le Real Madrid.

Cristiano Ronaldo au PSG en cas de départ de Neymar ?