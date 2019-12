Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une révolution programmée par Claude Puel en interne ?

Publié le 31 décembre 2019 à 6h30 par B.C.

À peine nommé à la tête de l'AS Saint-Étienne en lieu et place de Ghislain Printant, Claude Puel entend bien procéder à de nombreux changements en interne.

Suite au début de saison catastrophique de l'ASSE, la direction a décidé d'appeler à la rescousse Claude Puel, et le club du Forez a visiblement bien fait puisque les Verts ont enregistré de meilleurs résultats, mais cela ne semble pas satisfaire au nouveau coach stéphanois : « On ne peut pas dire qu'on a bâti quelque chose. On a eu une certaine réussite alors qu'on n'était pas encore au point. Le groupe travaille bien, fait preuve d'un excellent état d'esprit mais on est encore loin du compte. On a réussi une bonne prestation contre Nice qui demande confirmation face à un adversaire bien organisé. Il nous faudra plusieurs saisons pour construire notre projet qui englobe toutes les composantes du club », expliquait-il le 7 décembre dernier en conférence de presse.

Entre dégraissage et nouvelle politique de recrutement, vers une petite révolution chez les Verts ?