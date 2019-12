Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme surprise à prévoir pour cet hiver ?

Publié le 31 décembre 2019 à 9h00 par A.M.

Contraint de vendre cet hiver afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, l'OM pourrait revoir ses plans et laisser filer un joueur dont le départ n'a pas régulièrement été évoqué ces dernières semaines.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille ne devrait pas connaitre de révolution au sein de son effectif. Malgré tout, Frank McCourt souhaiterait profiter du mercato hivernal afin de concrétiser ce qui ne l'a pas été il y a six mois, à savoir des ventes. En effet, en l'absence de qualification européenne, les finances de l'OM sont dans le rouge et Andoni Zubizarreta avait eu pour mission de renflouer les caisses et d'alléger la masse salariale cet été. Un échec puisque le directeur sportif espagnol n'a bouclé aucune grosse vente. Par conséquent, cet hiver il a une chance de se rattraper.

Germain plus proche du départ que Sanson et Strootman ?