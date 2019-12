Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Mendes lève le voile sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 décembre 2019 à 23h00 par La rédaction

Jorge Mendes s’est prononcé sur la situation de Cristiano Ronaldo. Et pour son agent, le Portugais souhaite encore réaliser de grandes performances à la Juventus.

Après avoir marqué de son empreinte son passage au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière en rejoignant la Serie A en juillet 2018. Engagé avec la Juventus jusqu’en juin 2022, le Portugais a déjà inscrit 12 buts toutes compétitions confondues cette saison et l’âge ne semble pas avoir d’emprise sur le joueur âgé de 34 ans. Mais Cristiano Ronaldo s'approche chaque jour un peu plus de la retraite et son avenir reste au centre de toutes les spéculations.

« Il peut jouer aussi longtemps qu'il le souhaite »