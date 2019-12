Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo lâche un nouvel indice sur son avenir !

Publié le 30 décembre 2019 à 7h00 par A.C.

Cristiano Ronaldo, élu meilleur joueur des Globe Soccer Awards, s'est exprimé au sujet de son avenir.

Après le Portugal, l'Angleterre et l'Espagne, Cristiano Ronaldo est en train de laisser sa trace en Italie. Avec la Juventus, le quintuple Ballon d'Or continue à viser les sommets mondiaux et rêve d'offrir une Ligue des Champions qui échappe depuis 1996 aux Turinois. récemment, des rumeurs autour d'un possible départ en fin de saison ont fait surface, mais le joueur sous contrat jusqu'en 2022 ne semble pas vouloir quitter la Juventus pour le moment.

« J'espère faire des grandes choses avec la Juventus, pour être à nouveau ici la saison prochaine »