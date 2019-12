Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 28 décembre 2019 à 19h30 par J.-G.D.

Interrogé sur son futur dans le monde du football, Cristiano Ronaldo admet que son état de santé sera essentiel.

À bientôt 35 ans, Cristiano Ronaldo reste une machine de guerre. Habitué à soigner son corps et à s’entraîner pendant des heures, le Portugais a encore quelques belles années devant lui. Et si le N°7 de la Juventus quittait officiellement l’Italie ? L’idée fait son chemin depuis les informations de la presse espagnole. La star de la Vieille Dame afficherait le souhait de quitter le club en fin de saison. Via des déclarations rapportées par beIN SPORTS , CR7 envoie un message fort sur sa prochaine retraite.

« Au moment où mon corps ne répond plus correctement sur le terrain, alors ce sera le moment de partir »