Mercato - Barcelone : Ça se précise sérieusement pour deux pistes de Valverde !

Publié le 28 décembre 2019 à 19h00 par J.-G.D.

Alors que l’Inter tenterait de récupérer Arturo Vidal, Barcelone devrait en profiter pour négocier pour deux joueurs Nerrazurri : Lautaro Martinez et Stefano Sensi.

Avec sa volonté de récupérer 2,4M€ de la part du Barça, suite à des bonus de l'an passé, Arturo Vidal ne se fera pas que des amis en Catalogne. Pire, la question d'un départ revient souvent sur la table, lui qui pourrait rejoindre l'Inter ou revenir à la Juventus. Les deux clubs italiens tenteraient donc de lui offrir une belle porte de sortie au mois de janvier. Une situation qui ferait également les affaires du FC Barcelone...

Profiter de l’intérêt de l’Inter pour Vidal afin de négocier les dossiers Martinez et Sensi ?