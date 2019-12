Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision prise par Vidal ?

Publié le 28 décembre 2019 à 12h00 par J.-G.D.

Conscient de son manque de temps de jeu avec le Barça, Arturo Vidal aurait décidé de plier bagage lors du mercato hivernal.

En litige avec le FC Barcelone pour plusieurs bonus impayés à ses yeux, Arturo Vidal exigerait un montant de 2,4M€. La direction du Champion d’Espagne n’accepterait pas de lui régler l’intégralité de cette somme et la guerre semble donc déclarée entre les Blaugranas et l’international chilien. Ce dernier camperait sur ses positions afin d'obtenir gain de cause, le tout à quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal. Vidal pourrait en effet quitter le Barça pendant le mois de janvier suite aux approches de l'Inter et de la Juventus.

Vidal désire quitter le Barça