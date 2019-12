Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : La guerre est déclarée entre le Barça et Vidal !

Publié le 28 décembre 2019 à 10h30 par J.-G.D.

Actuellement en conflit avec la présidence du Barça, Arturo Vidal réclamerait 2,4M€ concernant plusieurs bonus dans son contrat. Une décision qui étonnerait le club.

Peu satisfait de son temps de jeu avec le FC Barcelone, Arturo Vidal pourrait aller voir ailleurs cet hiver. Deux clubs semblent tenir la corde pour entériner le renfort du milieu de terrain du Barça. En effet, l’Inter et la Juventus, son ancien club, suivraient l'international chilien. Un retour en Italie n’est pas exclure, mais avant de penser à un éventuel transfert au mois de janvier, Vidal a des soucis financiers à régler avec le FC Barcelone.

Vidal demande plus de 2,4M€ au Barça !