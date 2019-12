Foot - Barcelone

Barcelone : Lionel Messi mérite-t-il son Ballon d’Or ?

Publié le 25 décembre 2019 à 11h00 par T.M.

Le 2 décembre dernier, Lionel Messi a remporté son 6ème Ballon d’Or. Un succès mérité pour la star du FC Barcelone ?

Lionel Messi rentre un peu plus dans l’histoire du football. En effet, désormais, l’Argentin est le seul à avoir remporté 6 Ballons d’Or. Le joueur du FC Barcelone vient ainsi de recevoir le dernier début décembre lors d’une cérémonie à Paris. Une récompense pour une nouvelle saison folle où Lionel Messi a encore affolé les compteurs. Le joueur du Barça a ainsi devancé d’une courte tête Virgil Van Dijk et le podium a été complété par Cristiano Ronaldo.

Van Dijk avait son mot à dire !

Avec ce 6ème Ballon d’Or, Lionel Messi banalise un peu plus l’extraordinaire. Toutefois, pour certains, ce trophée n’aurait pas dû revenir à l’Argentin, malgré toutes ses statistiques. Pour de nombreux observateurs, Virgil Van Dijk aurait tout autant mérité le Ballon d’Or, si ce n’est plus, que Messi. En effet, le Néerlandais a réalisé une saison folle en apportant une solidité défensive à Liverpool et étant l’un des acteurs du sacre en Ligue des Champions. Cela n’aurait ainsi pas été choquant de voir Van Dijk soulever ce Ballon d’Or, mais voir Messi ne l’est également pas étant donné l’année 2019 qu’il vient de réaliser.