Barcelone : Griezmann s'enflamme totalement pour Messi !

Publié le 21 décembre 2019 à 19h00 par La rédaction

A l’issue de la victoire du FC Barcelone face à Alavés (4-1), Antoine Griezmann n’a pas tari d’éloges pour Lionel Messi, auteur de son cinquantième but en 2019.

Le FC Barcelone continue sur sa lancée. Le club catalan a surclassé l’équipe d’Alavés ce samedi (4-1) et a enchaîné un dixième match sans défaite. Alors que le Barça avait ouvert la marque grâce à Antoine Griezmann et qu’Arturo Vidal avait aggravé le score, Alavés est resté au contact en inscrivant un but en début de seconde mi-temps. Moment choisi par Lionel Messi pour inscrire son 13e but de la saison, son 50e de l'année civile. De nouveau décisif pour le FC Barcelone, Lionel Messi a reçu les louanges d’Antoine Griezmann à l’issue du match.

« Messi est le meilleur joueur du monde »