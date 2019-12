Foot - Barcelone

Barcelone : Griezmann rend un hommage vibrant à Benzema avant le Clasico !

Publié le 18 décembre 2019 à 7h00 par La rédaction

Avant de disputer un Clasico décisif pour cette première partie de saison, Antoine Griezmann a adressé un message d'admiration à son compatriote mais adversaire Karim Benzema.

Ce sera le premier Clasico pour Antoine Griezmann ce mercredi au Camp Nou. Enfin intégré au onze, le Français aura a cœur de montrer qu'il a trouvé sa place sur le terrain ces dernières semaines. Il affiche dès qu'il le peut sa complicité avec les deux autres membres du trio d'attaque, Luis Suarez et Lionel Messi. Mais en interview, Antoine Griezmann s'est concentré sur un facteur important, la forme de son prochain adversaire. Et le Français ne s'est pas trompé, Karim Benzema sera l'argument offensif numéro 1 du Real Madrid.

« Un des meilleurs « 9 » du monde »