Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce terrible constat du vestiaire du Barça avant le Clasico !

Publié le 19 décembre 2019 à 22h30 par T.M.

Ce mercredi, malgré le nul, le FC Barcelone a été surclassé par le Real Madrid. En interne, les cadres du Barça s’en doutaient…

En tête de la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid sont toujours à égalité. En effet, ce mercredi, sur la pelouse du Camp Nou, les deux clubs n’ont pas réussi à se départager (0-0). Pourtant, les Merengue avaient clairement le dessus sur les Blaugrana, qui ont régulièrement été asphyxiés par le pressing des joueurs de Zinedine Zidane. Rapidement, les joueurs du Barça ont tiré la langue et n’avaient plus les ressources nécessaires. Une crainte que les cadres d’Ernesto Valverde avaient d’ailleurs avant le coup d’envoi de ce Clasico.

Le Barça redoutait le pire !