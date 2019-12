Foot - Barcelone

Barcelone : Griezmann annonce la couleur au Real Madrid pour le Clasico !

Publié le 18 décembre 2019 à 15h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone recevra le Real Madrid ce mercredi soir à l’occasion du grand Clasico, Antoine Griezmann a affiché ses ambitions pour cette rencontre un peu spéciale.

C’est l’un des grands rendez-vous de la saison pour les amateurs de football : le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui devait initialement se jouer en octobre dernier, aura lieu ce mercredi soir au Camp Nou. Les deux clubs rivaux, qui se disputent la première place du championnat espagnol, tenteront donc en toute logique de prendre le dessus. Interrogé au micro de Barça TV avant de disputer son premier Clasico, Antoine Griezmann a annoncé la couleur au Real Madrid.

« Faire un grand match »