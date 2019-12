Foot - Barcelone

Barcelone/Real Madrid : Ces joueurs qui ont joué un Clasico dans les deux camps !

Publié le 18 décembre 2019 à 5h00 par A.M.

A la veille d'un Clasico très attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Le 10 Sport vous propose de découvrir les principaux joueurs qui ont disputé ce choc dans les deux camps.

Mercredi, le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouve pour un Clasico qui s'annonce très chaud, notamment à cause des événements en Catalogne qui avaient d'ailleurs contraint la Liga de reporter le match qui se disputera donc ce 18 septembre. Un choc qui verra s'affronter de nombreuses stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Karim Benzema ou encore Antoine Griezmann. Des joueurs qui défendront chèrement leurs couleurs. Mais dans l'Histoire des Clasicos , ils sont nombreux, et non des moindres, à avoir évolué pour les deux clubs.

Figo et Ronaldo, les principaux traîtres