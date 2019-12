Foot - Barcelone

Barcelone : Messi révèle quel est son record préféré...

Publié le 26 décembre 2019 à 21h20 par H.G.

Alors que Lionel Messi a battu d’innombrables records tout au long de sa carrière, l’international argentin a confié que l’un d’eux avait une saveur particulière à ses yeux.