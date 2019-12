Foot - Barcelone

Barcelone : Le Barça est-il meilleur avec ou sans Neymar ?

Publié le 26 décembre 2019 à 7h45 par T.M.

Depuis cet été, le feuilleton Neymar fait énormément parler au FC Barcelone. Mais le club catalan est-il meilleur avec ou sans le Brésilien ?

Le FC Barcelone n’a donc pas pu faire revenir Neymar durant l’été, mais Eric Abidal l’a reconnu, la porte sera toujours ouverte pour l’attaquant du PSG. Le feuilleton autour du retour du Brésilien est donc loin d’être terminé et dans les prochains mois, Neymar pourrait bien retrouver le maillot blaugrana et Lionel Messi. Une recrue qui devrait faire le plus grand bien au Barça.

Un apport essentiel ?

En 2017, Ernesto Valverde avait parfaitement su gérer le départ de Neymar. L’entraîneur du FC Barcelone avait apporté une nouvelle identité de jeu qui avait ainsi fait oublier le Brésilien. Aujourd’hui, la tendance est bien différente. Depuis plusieurs mois, le jeu du Barça ronronne, est stérile. Cela, Neymar pourrait le changer puisque l’attaquant du PSG pourrait permettre aux Blaugrana de retrouver une certaine verticalité, de la folie grâce à sa technique. Et surtout, Neymar est plus un joueur de couloir qu’Antoine Griezmann qui est utilisé à contre-emploi en Catalogne.