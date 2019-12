Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos met fin au feuilleton Neymar !

Publié le 22 décembre 2019 à 14h15 par H.G.

Alors que Neymar monte en puissance ces dernières semaines, Marquinhos est revenu sur le retour en forme de son coéquipier et a assuré qu’il était désormais pleinement concentré sur le PSG après son départ avorté l’été passé.

Deux ans après son arrivée au PSG, Neymar souhaitait retourner au FC Barcelone l’été dernier. Cependant, si de nombreuses négociations se sont tenues, les deux clubs ne sont jamais parvenus à trouver un accord pour le transfert du Brésilien, conduisant ce dernier a rester au moins une troisième saison à Paris. Et si l’atmosphère autour de lui était délétère au Parc des Princes depuis ce long feuilleton, celle-ci semble désormais s’apaiser peu à peu. En effet, pour la première fois depuis quatre mois, Neymar n’a pas une seule fois été victime de sifflets de la part des supporters parisiens ce samedi soir à l’occasion de la réception d’Amiens. Et au cours de cette rencontre gagnée 4-0 par le club de la capitale, l’attaquant de 27 ans s’est illustré avec un but et une passe décisive pour Kylian Mbappé, en plus de faire quelques gestes à l’adresse des tribunes parisiennes. La relation entre Neymar et le PSG semble donc peu à peu s’améliorer, chose que Marquinhos a confirmé en fin de match face à la presse.

« Il est en train de se donner à fond sur le terrain »