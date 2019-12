Foot - Barcelone

Barcelone : Griezmann sous le charme de Messi !

Publié le 26 décembre 2019 à 11h45 par L.B.

Antoine Griezmann, l’attaquant du FC Barcelone, a loué les qualités de son coéquipier et partenaire sur le front de l’attaque, Lionel Messi.

« Messi est le meilleur joueur du monde. Nous avons une grande et surement la meilleure équipe. Et quand l’équipe a besoin d’un coup de pouce, Messi apparaît ». Voilà ce que déclarait Antoine Griezmann le 21 décembre dernier à propos de son coéquipier au FC Barcelone et sextuple Ballon d’Or, Lionel Messi. Alors que l’entente sur le rectangle vert entre les deux attaquants semble s’améliorer depuis quelques semaines, l’international français a de nouveau fait les louanges de la Pulga .

« Nous devons en profiter »