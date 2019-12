Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort offensif est offert sur un plateau à Valverde…

Publié le 28 décembre 2019 à 6h30 par T.M.

Au FC Barcelone, on cherche actuellement à trouver l’attaquant qui viendra assurer la succession de Luis Suarez. Et pour renforcer le secteur offensif, Ernesto Valverde a une occasion en or.

La prochaine saison se préparerait dès maintenant au FC Barcelone. A quoi ressemblera le club catalan en 2020 ? L’une des priorités serait de trouver l’attaquant pour venir épauler Luis Suarez maintenant et assurer sa succession à moyen terme. Une quête qui mènerait actuellement vers Lautaro Martinez et Donyell Malen. Mais un autre renfort offensif pourrait se profiler pour le Barça, qui a vu Pedro, actuellement à Chelsea, ouvrir grand la porte à un retour.

« Si le FC Barcelone m’appelle, j’abandonne tout »