Mercato - Barcelone : Un candidat se détacherait pour la succession de Valverde !

Publié le 28 décembre 2019 à 1h00 par La rédaction

Plusieurs noms sont évoqués pour prendre la succession d’Ernesto Valverde au FC Barcelone. Et Ronald Koeman serait le favori pour prendre place sur le banc du club catalan.

L’avenir d’Ernesto Valverde pourrait être au centre de toutes les attentions lors du prochain mercato estival. L’entraineur du FC Barcelone voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et même s’il dispose d’une année supplémentaire en option, rien ne laisse présager que le technicien sera sur le banc blaugrana la saison prochaine. En effet, les dirigeants du FC Barcelone se seraient déjà penchés sur l’identité de son successeur. Et le nom de Ronald Koeman revient avec insistance, d’autant plus que l'ancien joueur barcelonais, actuel sélectionneur des Pays-Bas, disposerait d’une clause lui permettant de rejoindre la formation catalane après l’Euro 2020.

Koeman favori pour succéder à Ernesto Valverde