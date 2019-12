Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle de taille pour un retour de Neymar au Barça ?

Publié le 27 décembre 2019 à 22h45 par La rédaction

Le FC Barcelone viserait toujours Neymar pour le prochain mercato estival. Mais le coût du transfert pourrait avoir raison d’une arrivée du Brésilien.

Le feuilleton Neymar pourrait reprendre de plus belle l’été prochain. Le transfert avorté du Brésilien au FC Barcelone a déjà agité le dernier mercato estival. L’attaquant du PSG aurait fait le forcing auprès de sa direction pour retourner au sein de son ancien club. Mais après de multiples réunions entre les deux formations aucun accord n’a été trouvé. Mais Mundo Deportivo annonçait le 24 décembre dernier que le club blaugrana aurait l’intention de revenir à la charge et de retenter sa chance lors du prochain mercato estival. Et pour le transfert de Neymar au FC Barcelone, il serait question d'une vente estimée à 180M€.

Le transfert de Neymar au FC Barcelone pourrait se compliquer