Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Raiola, Juve... Ces révélations hallucinantes sur l'échec De Ligt !

Publié le 28 décembre 2019 à 9h30 par A.C.

En Catalogne on est persuadés que Matthijs de Ligt serait au FC Barcelone actuellement... si ce n'était pas pour Mino Raiola.

Ce fut l'un des gros dossiers du dernier mercato estival. Après Frenkie De Jong, les dirigeants du FC Barcelone on souhaité recruter l'autre pépite de l'Ajax Amsterdam avec Matthijs de Ligt. Le jeune défenseur devait reprendre le flambeau d'un Gerard Piqué s'approchant de ses 33 ans et rassurer face à un Samuel Umtiti handicapé par un genou défaillant. Finalement le Néerlandais n'est jamais arrivé à Barcelone, puisqu'il a signé en faveur de la Juventus.

Le Barça dénonce un « lavage de cerveau » de Raiola avec De Ligt !