Foot - Juventus

Juventus : Deschamps rend un vibrant hommage à Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 décembre 2019 à 0h00 par T.M.

Ancien joueur et entraîneur de la Juventus, Didier Deschamps a tenu à dire tout le bien qu’il pensait de Cristiano Ronaldo.

A 34 ans, Cristiano Ronaldo est toujours au top. Le Portugais le démontre ainsi à chacune de ses apparitions sous le maillot de la Juventus. Un nouveau défi que s’était lancé le quintuple Ballon d’Or qu’il réalise pour le moment à merveille. Dans le Piémont, Cristiano Ronaldo impressionne toujours autant et les compliments continuent de pleuvoir. Dernièrement, c’est Didier Deschamps, ancien entraîneur et joueur de la Juventus, qui s’est enflammé pour le protégé de Maurizio Sarri.

« Un grand professionnel »