Juventus : Cristiano Ronaldo futur entraîneur ? Il répond

Publié le 26 décembre 2019 à 22h10 par H.G.

Alors que la fin de sa carrière approche, Cristiano Ronaldo n’a pas caché qu’une reconversion en tant qu’entraîneur pourrait l’intéresser à l’avenir.