Mercato - Barcelone : Un nouveau gros départ se profile pour l’été prochain !

Publié le 3 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

L’été prochain, le FC Barcelone pourrait se séparer de plusieurs joueurs. Et un départ commence à prendre de l’ampleur en Catalogne.

Après avoir fait des folies, le FC Barcelone doit désormais renflouer les caisses et vendre des joueurs pour cela. Pour ce mercato hivernal, ce sont les cas d’Ivan Rakitic et Arturo Vidal qui font le plus parler, mais les deux joueurs, pourtant annoncés sur le départ, pourraient bien rester jusqu’à la fin de la saison. En revanche, l’été prochain, la tendance pourrait bien être différente. Rakitic et Vidal pourraient alors faire leurs valises et quitter la Catalogne. Un chemin que pourrait également emprunter Nelson Semedo.

Un nouveau défi pour Semedo ?