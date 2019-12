Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic a tranché pour son avenir !

Publié le 28 décembre 2019 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait promis à un départ du FC Barcelone lors du mercato de janvier, Ivan Rakitic a finalement affiché son souhait de rester en Catalogne.

Au même titre qu’Arturo Vidal, Carles Alena ou encore Jean-Clair Todibo qui semblent bien partis pour claquer la porte du FC Barcelone lors du mercato de janvier, Ivan Rakitic pourrait se diriger vers un transfert. Victime d’un temps de jeu très limité et d’une concurrence grandissante au Barça, Rakitic semble pourtant avoir pris une décision surprenante pour son avenir…

« Le meilleur reste à venir »