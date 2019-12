Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman aurait un nouveau prétendant !

Publié le 28 décembre 2019 à 2h15 par G.d.S.S.

Déjà annoncé sur le départ à l'OM lors du dernier mercato estival, Kevin Strootman figurerait désormais sur les tablettes du Hertha Berlin.

« Je donne tout pour l’équipe. Je suis content et heureux à Marseille. Le coach prend ses décisions et cela se passe très bien avec lui », confiait récemment Kevin Strootman sur sa situation actuelle à l’OM, lui qui est pourtant passé proche d’un départ l’été dernier puisqu’il était poussé vers la sortie par sa direction. Toujours en quête de liquidités, la direction de l’OM envisagerait en effet de se séparer de ses plus gros salaires, dont Strootman fait partie. Et un club se serait d’ailleurs manifesté pour cet hiver…

Le Hertha Berlin sur Strootman ?

Comme l’a révélé France Football vendredi, le Hertha Berlin aurait coché le nom de Kevin Strootman pour renforcer son entrejeu durant le mercato de janvier. Le club allemand, qui pourrait bien être l’un des grands animateurs des prochaines périodes de transferts, aurait coché le nom du milieu de terrain néerlandais de l’OM. Reste à savoIr si un terrain d’entente sera trouvé entre les différentes parties…