Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce forte de Rakitic sur son avenir !

Publié le 27 décembre 2019 à 15h45 par A.D.

Peu utilisé par Ernesto Valverde dans la première partie de saison, Ivan Rakitic pourrait quitter le Barça cet hiver. Comme il l’a clairement expliqué, le milieu de terrain croate veut continuer à vivre son rêve au FC Barcelone.

Ivan Rakitic ne pense pas une seconde à quitter le FC Barcelone. Depuis le début de saison, le vice-champion du monde peine à emmagasiner du temps de jeu au Barça. Une situation qui pourrait provoquer son départ au mois de janvier. Lors d’un entretien accordé à Sportske Novosti , Ivan Rakitic a fait passer un message fort sur son avenir.

«Le meilleur reste à venir sous ces couleurs»