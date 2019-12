Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite ciblée par Valverde ouvre la porte à un départ !

Publié le 27 décembre 2019 à 1h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur de nombreuses grandes écuries européennes, Dani Olmo a clairement ouvert la porte à un départ du Dinamo Zagreb à court ou moyen terme.

Joueur du Dinamo Zagreb depuis janvier 2015 où il a pu peaufiner son talent, Dani Olmo pourrait bientôt rejoindre un championnat du top 5 européen. En effet, le milieu offensif de 21 ans formé au sein de la Masia du FC Barcelone serait dans le viseur de nombreuses écuries européennes après ses bonnes performances en Prva Liga et avec l'Espagne lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans. Le Barça, la Juventus, Manchester City ou encore l’AC Milan feraient partie des équipes intéressées par la perspective de recruter Dani Olmo, qui de son côté verrait d’un bon oeil l’idée d’un transfert à court ou moyen terme. En effet, l'Espagnol a confié qu’il considérait qu'il était temps pour lui de passer à l’étape supérieure en quittant le championnat croate et le Dinamo Zagreb.

« Je veux passer à l’étape suivante pour continuer à m’améliorer »