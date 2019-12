Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Manchester City proposait 80M€ pour… Lionel Messi !

Publié le 26 décembre 2019 à 23h30 par H.G.

L’ancien directeur général de Manchester City a confié qu’il avait formulé par erreur une proposition de 80M€ au FC Barcelone en 2008 pour s’attacher les services de Lionel Messi.

Lionel Messi a marqué de son empreinte le FC Barcelone depuis son passage en professionnel chez les Blaugrana en 2004. L’international argentin a contribué à écrire les plus belles pages de l’histoire récente des Catalans, en ayant notamment remporté 10 Liga, 4 Ligues des Champions, 6 Copas Del Rey ou encore 7 Coupes d’Espagne. Le Barça a également offert à La Pulga l’occasion de briller pendant de nombreuses années, lui permettant de faire tomber une multitude de records et de décrocher six Ballons d’Or. Cependant, l'histoire aurait pu être différente si Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone, chose qu’il a eu l’occasion de faire à plusieurs reprises, et notamment en 2008 après une folle erreur de Manchester City.

Une incompréhension a conduit City à proposer 80M€ pour Messi !